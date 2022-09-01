ТОКИО, 1 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене утром в четверг впервые с сентября 1998 года поднялся выше отметки в 139,5 иены за доллар, свидетельствуют данные торгов. Рубль ослабел в середине недели

По состоянию на 09.25 по местному времени (03.25 мск), курс доллара к иене на Токийской бирже растет до 139,55-139,56 иены.

Инвесторы оценивают различие курсов монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии. Японский регулятор сохраняет учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, в то время как американский проводит жесткую кредитно-денежную политику. В частности, председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что регулятор будет сохранять ставку на высоком уровне для снижения инфляции до целевой отметки в 2%.