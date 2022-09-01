МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в первый день осени преимущественно снижаются вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы Европы закрылись в минусе на опасениях роста ставок

По состоянию на 7.41 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,24%, до 3209,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2100,26 пунктов; гонконгский Hang Seng Index снижается на 1,52%, до 19652 пунктов. Японский Nikkei 225 уменьшается на 1,65%, до 27623,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,55%, до 6878,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,9%, до 2425,56 пункта.

Азиатские индексы преимущественно снижаются, перенимая динамику американских фондовых бирж, закрывшихся снижением торговым днем ранее на перспективах дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США для борьбы с высокой инфляцией.

"В какой-то момент центральные банки обнаружат, что инфляция остается высокой, несмотря на повышение процентных ставок, и остановятся. К сожалению для экономики… этот момент слишком далек. Трудно представить, что в ближайшей перспективе можно будет положить конец возросшей осторожности потребителей и бизнеса в Европе, Китае и США", — прокомментировал ситуацию агентству Ассошиэйтед Пресс главный экономист ACY Securities Клиффорд Беннетт (Clifford Bennett).