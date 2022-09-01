МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару в первый осенний день торгов стала самой низкой за 24 года в рамках общего укрепления американской валюты в ожидании продолжения ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов. Доллар перешел к снижению к евро после статистики по рынку труда США

По состоянию на 7.40 мск курс доллара к иене растёт до 139,50 иены со 138,96 иены на предыдущем закрытии, а ранее в ходе торгов показатель достигал 139,68 иены, что стало самым высоким значением с 1 сентября кризисного 1998 года (139,95 иены). Летом того года курс доллара к иене достигал максимального значения в 147,65 иены за доллар.

Курс евро к доллару в то же время снижается до 1,0013 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0057 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,37%, до 109,1 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь подтвердил намерение повышать учётную ставку, и в сентябре ожидается её увеличение ещё на 0,75 п.п. По данным CME Group, такую вероятность закладывают 74% аналитиков. Повышение ставки позитивно для доллара. При этом растет и доходность американских госбондов. Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) растёт до 3,198% с уровня предыдущего закрытия в 3,132%.

Япония же, напротив, продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики: в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.

"С учетом позиции главы Банка Японии Харухико Куроды, игрокам остается только продавать иену", — сказал агентству Блумберг старший менеджер Gaitame.com Research Institute в Токио Такуя Канда (Takuya Kanda).