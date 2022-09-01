МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается примерно на 1%, что связано с укреплением доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота падает на росте доходности государственных облигаций США

По состоянию на 8.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,95%, до 3,4785 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 0,79%, до 7 801,5 доллара, алюминия — на 1,34%, до 2 359 долларов, цинка — на 0,65%, до 3 459,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 109,08 пункта. При этом к доллару иена подешевела почти до 140 иен, что является самым слабым значение за 24 года. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Американская валюта дорожает на фоне уверенности рынков в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику на предстоящем заседании в этом месяце, а это является фактором поддержки национальной валюты. По данным CME Group, 73% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.