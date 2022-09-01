МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром снижается примерно на 1%, что связано с укреплением доллара к основным мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Золотые слитки

Стоимость золота падает на росте доходности государственных облигаций США

По состоянию на 8.09 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,95%, до 3,4785 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 0,79%, до 7 801,5 доллара, алюминия — на 1,34%, до 2 359 долларов, цинка — на 0,65%, до 3 459,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,34%, до 109,08 пункта. При этом к доллару иена подешевела почти до 140 иен, что является самым слабым значение за 24 года. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Американская валюта дорожает на фоне уверенности рынков в том, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточать денежно-кредитную политику на предстоящем заседании в этом месяце, а это является фактором поддержки национальной валюты. По данным CME Group, 73% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых.