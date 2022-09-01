МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Британский FTSE 100, в котором большой вес имеет сырьевой сектор, резко упал под давлением акций горнорудных компаний, сообщило агентство Reuters. Инвесторы опасаются насчет того, что повышения процентных ставок центробанками скажутся на спросе, а данные о замедлении производственной активности в Азии еще сильнее омрачили перспективы мировой экономики. Биржевые цены на газ в Азии отскочили от максимумов вслед за европейскими

FTSE 100 к 08.10 по Гринвичу упал на 1%, продолжая снижение четвертую сессию подряд.

Трейдеры предполагают 74%-ную вероятность того, что Банк Англии в сентябре повысит ставки на 50 б. п. в целях борьбы с инфляцией.

Акции горнорудного сектора упали на 3,6% на фоне снижения цен на металлы, связанного с опасениями рынка. Свежие данные по крупным экономикам мира указали на слабый рост.

Ориентированный на внутренний рынок FTSE 250 просел на 1,3%.

Согласно ежемесячному опросу YouGov и Citi, ожидания домохозяйств относительно средней инфляции в следующие 5-10 лет достигли рекордного максимума.

Акции Reckitt Benckiser упали на 4,3%. Компания заявила, что ее гендиректор Лаксман Нарасимхан в конце сентября покинет пост.