МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Европейские индексы начали сентябрь в минорной тональности, сообщило агентство Reuters. Опасения насчет решительного повышения ставок и рекордно высокая инфляция в еврозоне подтолкнули STOXX 600 к 7-недельным минимумам. Индекс FTSE 100 упал из-за мрачных перспектив мирового экономического роста

На момент написания статьи панъевропейский индекс STOXX 600 падал пятую сессию подряд, опускаясь на 1,4%.

Все сектора торговались в минусе, причем среди лидеров падения оказались акции технологических компаний, которые сильнее прочих реагируют на уровень ставок. Их субиндекс потерял 1,8%.

Денежные рынки еврозоны учли почти 80%-ную вероятность повышения ставок на 75 базисных пунктов на заседании Европейского центрального банка, которое состоится на следующей неделе. Для сравнения, в среду такая вероятность составляла чуть выше 50%.

Что касается отдельных акций, то бумаги немецкой Lufthansa подешевели на 2,7% после того, как в среду профсоюз пилотов объявил о забастовке, которая должная начаться в пятницу. Стороны не смогли договориться о зарплатах.

Под давлением находятся и акции производителей люксовых товаров. Бумаги LVMH, Kering и Burberry теряют в пределах 2,2%-2,3%.

Тем временем розничные продажи в Германии в июле неожиданно выросли на 1,9% на фоне восстановления онлайн-розницы и продовольственного сектора.

Производственная активность в еврозоне в августе сократилась второй месяц подряд. Опрос показал, что из-за слабого спроса предприятия не могли продать столько, сколько произвели, и в результате наращивали запасы готовой продукции рекордными темпами.