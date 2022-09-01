МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота ускорила снижение в четверг вечером на укреплении доллара и росте доходности гособлигаций США, опустилась ниже 1700 долларов за тройскую унцию впервые с 21 июля, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

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По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 22,80 доллара, или на 1,32%, до 1 703,40 доллара за тройскую унцию. При этом минутами ранее золото торговалось чуть ниже 1700 долларов. Снижение цен к вечеру ускорилось с утренних 0,72%.

В пятницу председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор видит приоритетной целью возвращение инфляции на уровень в 2% и готов к повышению ключевой ставки. Жесткие монетарные методы, такие как повышение ставок, укрепляют курс доллара — по отношению к иене доллар поднялся выше 140 иен впервые с 31 августа 1998 года. Укрепление доллара, в свою очередь, делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Удешевление золота также поддерживает рост доходности бумаг США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,284% с уровня предыдущего закрытия в 3,132%. Гособлигации — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций.

"Слабость золота может продолжиться, если не произойдет существенной коррекции доллара и доходности облигаций", — сказал агентству Блумберг глава отдела сырьевых товаров Kotak Securities Равиндра Рао (Ravindra Rao).