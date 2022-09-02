МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет после разнонаправленных колебаний в первые минуты торгов, при этом акции "Лукойла" теряют в стоимости, корректируясь после сильного роста в четверг, следует из данных Московской биржи. Рубль слабеет к доллару и евро в начале торгов пятницы

Индекс Мосбиржи к 10.12 мск растет на 0,09%, до 2447,99 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,25%, до 1276,3 пункта.

Акции "Лукойла" дешевеют на 1,86%, а минутами ранее теряли 3,5%, коррекция происходит после сильного роста котировок в четверг — почти на 11% по итогам закрытия торгов.

На старте торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,07%, затем пытался подрасти и поднимался максимально на 0,2%.