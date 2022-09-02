МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу в основном опустились, последовав за динамикой американских бирж, мировые рынки ожидают публикацию статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы снижаются перед выходом статистики

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,05%, до 3 186,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2 089,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,74%, до 19 452,09 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,26%, до 2 409,41 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,25%, до 6 828,7 пункта; японский Nikkei 225 — на 0,04%, до 27 650,84 пункта.

Основное внимание рынков не текущей неделе обращено к статистике из США, которая будет опубликована позднее в пятницу. Аналитики полагают, что безработица в стране в августе осталась на уровне июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 300 тысяч.

Данные по рынку труда могут дать трейдерам подсказку о дальнейшей монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники торгов полагают, что регулятор может поднять ключевую ставку в сентябре в пятый раз подряд, а шаг повышения в третий раз подряд составит 75 базисных пунктов. Такую вероятность допускают 72% аналитиков, свидетельствуют данные CME Group.

Также рынки обратили некоторое внимание на статистику по инфляции в Южной Корее. Так, годовая инфляция в стране в августе замедлилась до 5,7% с 6,3% месяцем ранее, месячная дефляция составила 0,1% после инфляции июля в 0,5%. Аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 6,1%, месячную — в 0,3%.