МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок в ходе торгов пятницы демонстрирует продолжение роста предыдущей сессии и поднимается на 0,48% по индексу Мосбиржи при поддержке нефтяного и финансового сектора, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 15.59 мск растет на 0,48%, до 2457,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1283,01 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время растет на 2 копейки, достигая 60,33 рубля, евро — на 29 копеек, до 60,19 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,49%, до 94,62 доллара за баррель. Акции нефтяников выбились в лидеры роста на Мосбирже

"Российский рынок сегодня показывает умеренный рост индексов, продолжая тенденцию предыдущих дней по инерции. Накануне у инвестиционного сообщества возросли надежды на то, что вслед за "Газпромом" и другие компании примут волевые решения о выплате дивидендов, и пока эта тема остается доминирующей", — отмечает Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает внешний фон достаточно благоприятным, нефтяные цены восстанавливаются, корректируя сильный провал предыдущей сессии. "Правда, в начале наших торгов котировки сдали позиции в рамках коррекции. Ключевым драйвером роста российского рынка выступает оптимизм, связанный с недавним объявлением вероятной выплаты солидных дивидендов "Газпрома". Инвесторы делают ставку, что многие другие компании последуют его примеру", — уточняет эксперт.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"В пятницу на рынке вновь можно было наблюдать резкое повышение отдельных бумаг (в частности, в нефтегазовом секторе), что можно объяснить в том числе надеждами на объявление дивидендов. В то же время страны Большой семерки объявили о намерении ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря текущего года, а на нефтепродукты – с 5 февраля следующего года. При этом 9 сентября планируется обсудить введение лимита цен на российский газ. Власти РФ намерены ответить на подобную инициативу запретом экспорта энергоресурсов", — поясняет Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Эксперт объяснил, зачем россияне конвертируют валюту в рубли

В лидерах роста находятся акции "Сургутнефтегаза" (+7,79%), "Русснефти" (+6,49%), "Аэрофлота" (+4,79%), Qiwi (+4,2%), Сбербанка (+4,12%), "Роснефти" (+3,53%), "Башнефти" (+2,98%), "Газпром нефти" (+3,13%), ВТБ (+2,76%).

Кожухова добавляет, что акции "Лукойла" (-2,31%) в пятницу корректировались вниз после скачка наверх накануне в отсутствие новостей.

Лидерами же снижения стоимости стали акции "Яндекса" (-2,45%), "Сегежи" (-1,54%), МТС (-1,45%), ПИКа (-1,23%), "Циан" (-0,93%), ЛСР (-0,56%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"С технической точки зрения на дневном графике индекс Мосбиржи ранее отжался от поддержки на уровне 2050 пунктов, но вблизи текущих уровней расположено сопротивление, поэтому рост вряд ли сможет затянуться еще на несколько сессий", — сообщает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Бабин в свою очередь замечает, что индекс Мосбиржи преодолел ближайшее техническое препятствие 2440 пунктов, следующее сопротивление находится на психологически важном уровне 2500 пунктов.

"Сегодня его трудно будет пробить из-за фактора пятницы. Многие предпочтут зафиксировать хорошую прибыль или воздержатся от покупок акций, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных. Если эти опасения не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет не сильно плохим, российские фондовые индикаторы с большой вероятностью продолжат повышаться", — прогнозирует эксперт.