МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов пятницы на 1,05% по индексу Мосбиржи благодаря всплеску интереса инвесторов к отдельным эмитентам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,05%, до 2471,45 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,4%, до 1284,53 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 8,93%, РТС — на 8,57%, также следует из динамики торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) поднялся на 27 копеек — до 60,58 рубля, евро — на 94 копейки, до 60,84 рубля.

"Российский рынок акций в пятницу завершал торги повышением в рублевом секторе, поднявшись к очередным локальным максимумам благодаря всплеску интереса к отдельным эмитентам", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что российский рынок акций завершил неделю на позитиве на фоне восстановления цен на нефть, улучшения ожиданий по дивидендам российских компаний после объявления дивидендных рекомендаций совета директоров "Газпрома" в среду, а также стабилизации общерыночных настроений.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов напомнил, что по заявлению зампреда ЦБ РФ Дмитрия Тулина, в первом полугодии суммарный чистый убыток российских банков составил 1,5 триллиона рублей.

"При этом, по его словам, в базовом сценарии по итогам всего 2022 года отрицательный результат "с вероятностью более 50% не увеличится или даже уменьшится". Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения со ссылкой на предварительные расчеты экспертов ЦБ РФ, что убыток российских банков в этом году может составить 3,5-5,8 триллиона рублей, поэтому цифра в 1,5 триллиона рублей не выглядит такой уж страшной", — добавил Додонов.

Более того, Тулин сообщил, что ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону. Причем у абсолютного большинства банков эти убытки не привели к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала. На этом фоне лидерами роста стали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+6,8%), Сбербанка (+4,05%), ВТБ (+2,87%).

Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что "Сургутнефтегаз" (+8,52%) и "Русснефть" (+5,68%) в конце недели подскочили без очевидных фундаментальных причин. Судя по всему, инвесторы надеются на появление позитивных дивидендных или иных новостей по эмитентам, добавила она.

Лидерами роста пятницы стали акции "Аэрофлота" (+7,35%), "Северстали" (+4,31%), Qiwi (+4,2%), "Роснефти" (+3,1%).

"Лукойл" (-2,69%) в пятницу корректировался вниз после скачка наверх накануне. Инвесторы так и не дождались поступления позитивных фундаментальных сигналов от компании после ралли накануне", — замечает Кожухова.

В лидерах снижения стоимости котировок закрепились акции "Яндекса" (-1,29%), "Циана" (-0,77%), "Соллерс" (-0,7%), расписки HeadHunter (-4,83%), Ozon (-0,76%) и VK (-0,57%).

ПРОГНОЗЫ

"С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи протестировал уровень сопротивления 2450 пунктов. Если пробой подтвердится, для индекса откроется дорога для роста в район локального максимума начала апреля вблизи 2800 пунктов", — полагает Додонов.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", в понедельник индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2400-2520 пунктов.