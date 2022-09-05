МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август) 1,6%  
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль) 1,5% -0,6%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль) 3,5% 4,2%
4:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2022) 7,5 млрд австрал. долл 20,8 млрд австрал. долл
7:30 AUD Австралия — Решение по процентной ставке (сентябрь) 1,85% 2,35%
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке    
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль) -0,4% -0,2%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (август) 43,7  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август) 48,9 48
13:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август) 45 45
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август) 44,1 44,3
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август) 49,1  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август) 56,7 55,5
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РуссНефть — закрытие реестра для участия в повторном ГОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 2021) $0,6120450465 (только ап) — див-д 2020 $0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
  RUB Т Плюс — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022) 0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021  
  RUB Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 12.10.2022) 41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021 41 (1кв2022) + 41 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022