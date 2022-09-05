События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 сентября
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (август)
|1,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (июль)
|1,5%
|-0,6%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (июль)
|3,5%
|4,2%
|4:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (2кв2022)
|7,5 млрд австрал. долл
|20,8 млрд австрал. долл
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение по процентной ставке (сентябрь)
|1,85%
|2,35%
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июль)
|-0,4%
|-0,2%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS S&P Global (август)
|43,7
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (август)
|48,9
|48
|13:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (август)
|45
|45
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (август)
|44,1
|44,3
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (август)
|49,1
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
|56,7
|55,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РуссНефть — закрытие реестра для участия в повторном ГОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|$0,6120450465 (только ап) — див-д 2020
|$0,8160600621 (рекоменд. СД, только ап) — див-д 2021
|RUB
|Т Плюс — закрытие реестра для участия в ВОСА (30.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022)
|0,0629679877635759 (9м2021) + 0,089954268233679 (фин) — див-д 2021
|RUB
|Самолет — закрытие реестра для участия в ВОСА (29.09.2022, в заочной форме, див-ды 1П2022, реестр для выплаты — 12.10.2022)
|41 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|41 (1кв2022) + 41 (1П2022, рекоменд. СД) — див-д 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220905/838007663.html