МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером закрепилась на уровне чуть выше 1720 долларов за тройскую унцию, рынки реагируют на укрепление доллара и ожидают действий Европейского центрального банка, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По состоянию на 18.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,50 доллара, или на 0,03%, до 1 722,10 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,71%, до 18,008 доллара за унцию.

Рост цены на золото сдерживается усилением американской валюты. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,32%, до 109,88 пункта. Укрепление курса доллара делает золото более недоступным к покупке для инвесторов, обладающих другой валютой.

В то же время инвесторы ожидают шагов Европейского центрального банка. Трейдеры уверены, что в условиях замедления роста мировых экономик европейский регулятор повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.

"Общий прогноз по золоту остается слабым, поскольку участники рынка находятся в ожидании заседания ЕЦБ на этой неделе", — сказал агентству Блумберг глава отдела исследований сырьевых товаров в Kotak Securities Ltd. Равиндра Рао (Ravindra Rao). При этом эксперт добавил, что поддержку желтому металлу оказывает энергетический кризис в Европе, вспышка коронавируса в Китае и возобновление напряженности между США и Китаем.