МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился на 0,69% на фоне роста рынка нефти, следует из данных Московской биржи. ОПЕК+ согласовал сокращение добычи нефти в октябре

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,69%, до 2488,44 пункта, долларовый РТС — на 0,25%, до 1287,78 пункта.

Рынок нефти растет вечером на 2,4% до 95,3 доллара за баррель сорта Brent.