2022-09-05T19:04:26+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220905/838009340.html
Российский рынок акций закрыл день небольшим ростом
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Российский рынок акций в понедельник повысился на 0,69% на фоне роста рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся... ПРАЙМ, 05.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник повысился на 0,69% на фоне роста рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,69%, до 2488,44 пункта, долларовый РТС — на 0,25%, до 1287,78 пункта.
Рынок нефти растет вечером на 2,4% до 95,3 доллара за баррель сорта Brent.