МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника преимущественно снижением на опасениях влияния нарастающего энергетического кризиса на экономику, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,09% — до 7287,43 пункта, французский CAC 40 — на 1,2%, до 6093,22 пункта, немецкий DAX — на 2,22%, до 12760,78 пункта.

Цены на газ после скачка днем на 30% выросли по итогам понедельника на 11%. Котировки отреагировали на пятничное заявление "Газпрома" о том, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

Продолжающийся рост цен на энергию усиливает опасения относительно перспектив экономики Европы и возможной рецессии. Это оказывает давление на европейские фондовые рынки и курс евро.

"Экономики готовились к определенным ограничениям в энергетике…, но очевидно в сравнении с ожиданиями в начале года, это все больше похоже на наихудший исход", — цитирует агентство Блумберг руководителя инвестиционной стратегии биржевого фонда Black Rock Вэй Ли (Wei Li).