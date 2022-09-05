МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Фондовое объединение Calastone сегодня сообщило, что британские инвесторы в прошлом месяце вывели из фондов акций рекордные 1,93 млрд фунтов (2,23 млрд долларов). Этот показатель чистого оттока превысил пиковые значения, достигнутые после голосования за выход из состава ЕС, состоявшегося в Британии в 2016 году. Аналитики предрекли Германии рецессию

"Рынки учитывают вероятность того, что инфляция будет невероятно губительной и устойчивой, а значит, процентные ставки останутся более высокими в течение более длительного, чем изначально ожидалось, срока", — сказал Эдвард Глин, глава Calastone по мировым рынкам.

"Сочетание ослабленной экономики и возросших процентных ставок крайне негативно влияет на цены акций, особенно на бумаги компаний роста", — считает он.

Тем не менее, пока экономика страдает от резко выросших цен на газ, в фондах, специализирующихся на инвестициях в возобновляемые источники энергии, отмечается приток средств. Аналогичная динамика отмечена в фондах акций, которые связаны с вопросами защиты окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления, отметила Calastone.

Через сеть Calastone ежемесячно проходит более двух третей денежных потоков британских фондов по стоимости.