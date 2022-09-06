ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Китайский юань имеет все шансы стать резервной валютой как минимум в рамках Большого Евразийского партнерства, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБ Сергей Сторчак. Сторчак ждет появления региональных резервных валют

"Юань имеет самые прекрасные возможности для того, чтобы превратиться в резервную валюту как минимум такого обширного региона, который министерство иностранных дел Российской Федерации называет Большое Евразийское партнерство", — считает Сторчак.

Он напомнил, что в Шанхае стала действовать нефтяная биржа, где расчеты осуществляются в юанях, в них же и выставляются котировки. Кроме того, привел Сторчак данные зарубежных источников, доля юаня в глобальных резервах медленно приближается к 3%. "Это значит, что она становится совсем близкой к доле, например, "ветерана" резервности — фунта стерлингов. Но если для "англичанина" характерно постепенное уменьшение роли в международных расчетах, то для юаня это устойчивый обратный тренд – пусть небольшими темпами, но его доля увеличивается", — отметил Сторчак.

Однако, здесь видна картина, когда китайские власти и китайский регулятор не форсируют процесс интернационализации юаня. "Но это их выбор", — заключил старший банкир ВЭБа.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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