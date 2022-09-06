МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Мировой финансовый кризис может наступить в четвертом квартале, что существенно повлияет на доходность акций, в частности приведет к их падению, поэтому вкладываться в эти активы на данный момент рискованно, такое мнение РИА "Новости" высказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов. Инвестор предупредил, когда наступит момент уносить ноги с биржи

В понедельник замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, говоря о наборе инструментов, который можно посоветовать консервативному инвестору, отметил, что в текущей ситуации с точки зрения "среднесрочной спекуляции" сейчас самое хорошее время для входа на рынок акций, а в рынок облигаций "уже немного поздновато".

Однако Ордов придерживается другой точки зрения. "Акции сегодня сверхрискованны и с высокой вероятностью в четвертом квартале возможен мировой финансовый кризис, а это на акциях отразится очень существенно. Потенциал возможного падения еще минимум 30%", — сказал он.

По мнению Ордова, для инвестиций в акции сегодня надо быть профессиональным участником рынка, чтобы много не потерять. Он считает, что меньшим риском обладают облигации. "Облигации остаются привлекательными, так как обладают минимальным риском. Выход в кэш, то есть под матрас пока остается плохой стратегией на фоне высокой инфляции", — добавил он.

Начинающим и консервативным инвесторам эксперт посоветовал для начала понять концепцию эффективных портфелей и диверсифицировать свой портфель в правильной пропорции, исходя из степени риска. "В период турбулентности стоит рассматривать прежде всего надежные финансовые инструменты с низкой вариацией и гарантией от банкротства и возможных санкционных последствий", — заключил Ордов.