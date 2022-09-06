МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром несколько поднимается, в отсутствие особых драйверов некоторым позитивным фактором сейчас для него выступает небольшая коррекция курса доллара по отношению к другим основным мировым валютам, следует из данных торгов. Цена меди слабо растет за счет удешевления доллара

По состоянию на 7.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 5,75 доллара, или на 0,33%, до 1 728,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,63%, до 18,172 доллара за унцию.

Курс доллара сейчас, в частности, снижается по отношению к евро и всё ещё растёт, но уже незначительно, к иене. При этом ещё накануне индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) преодолел отметку в 110 пунктов, впервые за 20 лет. Утром же он снижается примерно на 0,2%, потеряв эту "высоту".

Ослабление доллара делает относительно более доступным золото, в том числе в качестве финансового инструмента, для обладателей всех других валют.

Доллар временно потерял уверенность в ожидании макростатистики из США. Рынки ждут публикации индекса деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики прогнозируют снижение показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

Рынки также ожидают публикации в среду "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в стране. А в четверг состоится очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ).