МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи снижается на 2,17% на новости о решении Московской биржи с 12 сентября предоставить доступ на рынок акций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

К 14.54 мск индекс Мосбиржи снижается на 2,17%, до 2434,44 пункта. В ходе торгов индекс уже показывал небольшое негативное движение и после новости ускорил темпы снижения, максимально снижаясь на 2,6%, до 2435,67 пункта. Акции "Московской биржи" теряют 0,04%, до 95,37 рубля. Максимально бумаги дешевели на 2,74%, до 92,8 рубля.

С 12 сентября 2022 года Московская биржа предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, сообщила ранее во вторник биржа.