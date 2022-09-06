МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник завершили торги преимущественно в плюсе на ожидании стимулирования экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,36%, до 3 243,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,21%, до 2 113,27 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,12%, до 19 202,73 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,26%, до 2 410,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,38%, до 6 826,5 пункта; японский Nikkei 225 — увеличился на 0,03%, до 27 626,51 пункта.

Биржи региона получили поддержку на ожидании стимулирования экономики Китая. Инвесторы обратили внимание на заявления чиновников КНР о том, что они планируют усилить поддержку экономики, обремененной коронавирусными ограничениями, спадом в сфере недвижимости и нехваткой электроэнергии.

Трейдеры при этом продолжают следить за ситуацией с коронавирусом в Китае, поскольку Пекин придерживается политики нулевой терпимости к вирусу. Ужесточение карантина на фоне новых локальных вспышек может отразиться на экономических прогнозах.

Австралийский индекс несколько сократился после решения центробанка Австралии повысить учетную ставку — до 2,35% годовых с 1,85%.