МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с 1 сентября и ускорил снижение почти до 4%, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

К 15.04 мск индекс Мосбиржи сокращается на 3,8%, до 2393,85 пункта. Максимально индекс опускался на 4,17%, до 2384,59 пункта.