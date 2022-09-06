МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Евро и британский фунт во вторник пытаются восстановиться от достигнутых накануне многолетних минимумов против доллара США на фоне предпринимаемых европейскими правительствами усилий по смягчению последствий энергетического кризиса, сообщило агентство Reuters. Между тем восприимчивая к разнице в процентных ставках японская иена обновила 24-летний минимум. Фунт растет на обещаниях Трасс во вторник

Фунт и евро прибавили по 0,6%. В ходе торгов пара фунт/доллар достигала отметки 1,19609, а пара евро/доллар, достигшая в понедельник 20-летнего минимума, поднималась до 0,9987.

"Правительства работают над установкой потолка цен, мерами поддержки потребителей и действительно пытаются взять под контроль энергетический кризис, что помогает этим парам сформировать дно", — говорит Сэми Чаар, старший экономист Lombard Odier

"С другой стороны, евро получает поддержку от хороших новостей, связанных с американским долларом, — рассказывает он. — Возможно, инфляционное давление в США немного ослабло и, возможно, мы находимся в начале цикла корректировки ФРС своей стратегии в сторону поддержания ставок на ограничительном уровне, а не продолжения их повышения".

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс рассматривает возможность заморозки счетов на электроэнергию для домохозяйств, чтобы избежать зимнего кризиса стоимости жизни, который затронет миллионы британцев, сообщило в понедельник агентство Reuters.

Министры ЕС планируют встретиться 9 сентября, чтобы обсудить совместные меры противодействия стремительному подорожанию газа и электроэнергии после прекращения российских поставок, болезненно бьющему по производственному сектору и бюджетам европейских домохозяйств.

Россия остановила поставки газа по трубопроводу "Северный поток — 1" на неопределенное время, сначала объяснив остановку утечкой масла на компрессорной станции, а потом — наложенными Западом санкциями.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов сказал во вторник Reuters, что поставки не возобновятся до тех пор, пока компания Siemens Energy не починит неисправное оборудование.

Пара доллар/японская иена продолжает расти. На момент написания статьи она торговалась с повышением на 0,7%, по 141,56, что является новым 24-летним максимумом. Иена обновила минимум с августа 1998 года к доллару во вторник

В парах с другими валютами иена демонстрирует еще более резкие движения. Пара евро/иена выросла на 1,2% до 141,2, а пара фунт/иена — на 1,4% до 163,92.

"После прорыва выше 140 импульс явно направлен в сторону ослабления иены", — отметил аналитик NatWest Markets Гэлвин Чиа.

По его словам, пока Банк Японии управляет кривой доходности и пока траектории денежно-кредитной политики в США и в Японии расходятся, иена будет снижаться.

Банк Японии проводит интервенции на рынках, чтобы удерживать доходность гособлигаций на целевом уровне. Это делает иену уязвимой к росту доходности гособлигаций других стран.

В США доходность 10-летних казначейских облигаций на момент написания статьи составляла 3,2576%. На закрытие торгов в пятницу их доходность составляла 3,191%. В понедельник американские рынки были закрыты из-за национального праздника.

Австралийский доллар торговался без особых изменений после решения Резервного банка Австралии о повышении краткосрочной процентной ставки на 50 базисных пунктов. На момент написания статьи он торговался с небольшим снижением, по 0,6782 доллара США.

Правление РБА просигнализировало о намерении продолжать повышения процентных ставок, отметив при этом отсутствие четко заданной траектории таких повышений.

Власти Китая намерены замедлить снижение юаня и в понедельник вечером они понизили требования к валютным резервам банков, что позволило им продавать больше долларов.

Эта мера оказала ограниченное воздействие на обменный курс, и пара оффшорный юань/доллар США торговалась по 6,9590, недалеко от минимума за два года.