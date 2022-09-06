МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник умеренно снижается на укреплении курса доллара и росте доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.48 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,3 доллара, или на 0,37%, до 1 716,3 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,51%, до 17,973 доллара за унцию.

Курс доллара поддерживает положительная статистика из США. Ранее во вторник стало известно, что в августе индекс деловой активности в сфере услуг США вырос до 56,9% с 56,7% в июле, в то время как аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение до 55,1%.

Курс евро к доллару снижается на 0,2%, доллара к иене — растет на 1,5%, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,42%. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних американских гособлигаций (US Treasuries) растет до 3,33% с уровня предыдущего закрытия в 3,191%. Гособлигации — альтернативный золоту "надежный актив".

Кроме этого, инвесторы ожидают публикации в среду "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы об экономическом положении в США, а также очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг.