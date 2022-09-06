МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в основном растут во вторник, инвесторы хоть и по-прежнему обеспокоены мировым экономическим прогнозом, обращают внимание на макростатистику по США, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

По состоянию на 17.57 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1%, до 31351,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,17%, до 11611,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,21%, до 3932,08 пункта.

Ранее во вторник был опубликован индекс деловой активности в сфере услуг США за август. Так, показатель в прошлом месяце вырос до 56,9% с 56,7% в июле, в то время как прогнозировалось снижение индексатора.

При этом минутами ранее индексы торговались в минусе, равно как и утром открылись снижением — трейдеры по-прежнему оценивают перспективы мировой экономики в условиях высокой инфляции и ужесточения монетарной политики мировых центробанков.

"Инвесторы остаются осторожными в связи с опасениями замедления глобальной экономики. На рынках присутствует режим ожидания", — сказала агентству Market Watch старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).