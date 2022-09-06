Российский рынок акций упал на новости о допуске к торгам ряда нерезидентов
Российский рынок акций упал на новости о скором допуске к торгам ряда нерезидентов
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник упал на 2,54%, отыгрывая новость о допуске части нерезидентов на рынок акций, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,54%, до 2425,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,74%, до 1252,47 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск растет на 13 копеек, до 61 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 60,36 рубля.
Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран.