МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник упал на 2,54%, отыгрывая новость о допуске части нерезидентов на рынок акций, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 2,54%, до 2425,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,74%, до 1252,47 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.52 мск растет на 13 копеек, до 61 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 60,36 рубля.

Московская биржа с 12 сентября предоставит возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также для контролируемых россиянами иностранных компаний (КИК) из недружественных стран.