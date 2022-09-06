МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги вторника ростом за счет корпоративных новостей из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,18% — до 7300,44 пункта, французский CAC 40 — на 0,19%, до 6104,61 пункта, немецкий DAX — на 0,87%, до 12871,44 пункта.

Так, финдиректор Volkswagen Арно Антлитц сообщил СМИ, что первое публичное размещение акций (IPO) Porsche может состояться уже очень скоро. Он также добавил, что IPO Porsche может стать самым крупным размещением на европейском рынке. Акции Volkswagen подорожали по итогам торгов почти на 6%.

На этой неделе трейдеры будут следить за итогами заседания Европейского центробанка, которое пройдет в четверг. В июле регулятор впервые с 2011 года повысил базовую ставку – на 50 базисных пунктов.