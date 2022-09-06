МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Во вторник цены на сою в США потеряли 1,6% на фоне ожиданий увеличения экспорта из Аргентины, которая может составить Штатам конкуренцию на международном рынке. Доллар США отметился ростом, евро продолжил падение

"Просто увеличится объем продукции, готовой к отправке в краткосрочной перспективе", — считает Марк Шульц, старший аналитик Northstar Commodity.

В понедельник аргентинские агропроизводители заявили, что предложение правительства закупать у них сою по более выгодному для них курсу в сентябре является временным решением, которое приведет к увеличению продаж в сентябре, однако не разрешит ключевые проблемы.

Кукуруза дорожает на опасениях по поводу снижения урожайности на Среднем Западе. Тем временем пшеница торгуется с понижением, поскольку прошедшие недавно дожди повысили влажность почвы в преддверии сева озимых культур.

Цены на сою на CBOT нацеливаются завершить снижением 5-ю из 6-ти последних сессий.

В 15.27 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на сою на CBOT снизились в цене на 25 1/4 цента, до 13,95 1/4 доллара за бушель.

Декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 1 1/4 цента, до 6,67 доллара за бушель. Декабрьские фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу на CBOT подешевели на 5 3/4 цента, до 8,05 1/4 доллара за бушель.