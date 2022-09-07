ТОКИО, 7 сен — ПРАЙМ. Японская иена опустилась до рекордно низкого уровня с августа 1998 года, на торгах в Токио цена за доллар достигала 143,18 иены. Доллар дорожает к евро и иене после статистики из США

На торгах в США во вторник вечером доллар рос к евро и иене – до 142,76 иены за доллар с 140,59 в начале торгов. Это происходило на фоне выхода американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения. В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.

Кроме того, фоном для падения иены является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — ФРС США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.