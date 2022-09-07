МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 89,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до 83,88 доллара.