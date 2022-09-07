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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838041510.html
Цена нефти Brent упала ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля
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. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85... ПРАЙМ, 07.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение до 3%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 90 долларов за баррель впервые с 8 февраля, а американская марка WTI дешевле 85 долларов за баррель впервые с 25 января, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.19 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,18%, до 89,89 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 3,43%, до 83,88 доллара.