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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838041768.html
Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Мировые цены на нефть ускорили падение почти до 4%, а стоимость марки Brent впервые с 3 февраля опустилась ниже 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 07.09.2022
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, фьючерсы на нефть, brent, wti
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение почти до 4%, а стоимость марки Brent впервые с 3 февраля опустилась ниже 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,64%, до 89,47 доллара за баррель, минутами ранее показатель опускался ниже 89 долларов впервые с начала февраля, теряя более 4%. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,95%, до 83,45 доллара.