МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение почти до 4%, а стоимость марки Brent впервые с 3 февраля опустилась ниже 89 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Financial Times: потолок цен на российскую нефть усугубит кризис

По состоянию на 16.39 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,64%, до 89,47 доллара за баррель, минутами ранее показатель опускался ниже 89 долларов впервые с начала февраля, теряя более 4%. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевеют на 3,95%, до 83,45 доллара.