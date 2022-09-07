МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов среды умеренно растет, поддержку оказывают отдельные корпоративные истории, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля

Индекс Мосбиржи к 16.44 мск растет на 0,15%, до 2428,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1255,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 24 копейки, достигая 61 рубля, евро торгуется на уровне предыдущего закрытия на уровне 60,42 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 3,32%, до 89,75 доллара за баррель.

"На открытии российский рынок резко снизился, индекс РТС обновил недельный минимум. Однако вскоре фондовые индикаторы восстановились, отыграв почти все сегодняшние потери. Ситуация на мировых рынках на старте наших торгов была негативной, но затем стала быстро улучшаться. Негативом по-прежнему выступает угроза стагфляции, так как инфляция остается высокой, а экономика замедляется", — отмечает Дмитрий Бабин из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

"Акции "Аэрофлота" (+3,2%) и ОАК (+14,61%) пользуются спросом… Сегодня стало известно о подписании соглашения о будущей поставке Объединенной авиастроительной корпорацией 339 самолетов российского производства "Аэрофлоту", — отмечает Виталий Манжос из компании "Алго капитал".

Андрей Кочетков из "Открытие Research" уточняет, что "Новатэк" (+2,47%) прибавляет на новостях о планах запустить первую линию СПГ проекта "Арктик СПГ 2" к концу 2023 года и возможности безболезненно менять рынки, даже в условиях вероятной приостановке поставок в Европу из-за ценовых лимитов.

"В настоящее время Компания является бенефициаром дефицитного рынка СПГ и высоких цен на него, что приведет к существенному росту прибыли Компании в 2022 году", — дополняет Андраник Мановян УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Еще одной причиной роста акций "Новатэка", по мнению Андрея Эшкинина из "Алор Брокер", является новость о возможности компании войти в проект "Сахалин-2".

Акции "Соллерс авто" растут на 2,73% на фоне новости о том, что компания до конца года начнет производство двух новых моделей легких коммерческих автомобилей под брендом "Соллерс" на заводе в Татарстане.

Также в лидерах роста стоимости — акции АФК "Системы" (+2,16%), Polymetal (+3,12%), МКБ (+2,92%), ВТБ (+1,78%).

Заметным движением во втором эшелоне стал коррекционный спад цены акций "Русснефти" (-7,37%). Днем ранее они подорожали на 20,5% перед закрытием реестра для участия в повторном годовом собрании акционеров, поясняет Манжос.

Лидеры снижения котировок пока также — акции "СПБ Биржи" (-2,24%), "Фосагро" (-2,14%), ТМК (-1,21%), "Московской биржи" (-1,25%), "Лукойла" (-0,86%) и "Газпрома" (-0,76%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца торговой сессии не стоит ожидать радикального перелома в настроениях, считает Алексей Калачев из ФГ "Финам".

"В настоящее время индекс Мосбиржи приблизился к уровню предыдущего закрытия. Похоже, что он пока не имеет большого потенциала для сильного направленного движения. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2390-2460 пунктов, с изменением в пределах 1,5% по итогам дня", — прогнозирует Манжос.

"Российские индексы Мосбиржи и РТС консолидировались после сильного падения накануне, но в ближайшие сессии еще могут вернуться в район 2314 и 1212 пунктов соответственно для закрытия образовавшихся в августе гэпов", — дополняет Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Суслов обращает внимание, что средневзвешенная доля нерезидентов во free float российских акций и депозитарных расписок 50–60%. Из них 30–50% приходится на Московскую биржу, а доля нерезидентов из дружественных стран весьма незначительна. Если принимать ее равной 1%, объем продаж может составить 18–35 миллиардов рублей по индексу Мосбиржи.

"Даже если исходить из наиболее пессимистичного сценария, предполагающего, что все разблокированные акции нерезидентов будут проданы, оказывается, что итоговый объем будет не столь существенным в масштабах рынка", — поясняет эксперт.

Несмотря на краткосрочный навес предложения в акциях после допуска "дружественных" нерезидентов к торгам, ликвидность рынка должна вырасти, утверждает Суслов. "Кроме того, доля физических лиц в обороте снизится с рекордных значений (76,2% по итогам августа). Не исключен также сценарий, при котором нерезиденты не только продолжат держать подешевевшие российские активы, но и начнут выкупать отдельные акции с высоким потенциалом роста", — заключает он.