МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером умеренно растет в рамках коррекции после утреннего снижения, кроме того, динамике способствует снижение доходности гособлигаций США, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.20 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 8,55 доллара, или на 0,5%, до 1 721,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,62%, до 18,198 доллара за унцию. При этом утром золото дешевело на 0,41%, серебро — на 0,42%.

Котировки золота поддерживает снижение доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) — сейчас показатель составляет 3,298% по сравнению с уровнем прошлого закрытия в 3,340%.

Гособлигации США являются альтернативным золоту "безопасным" активом, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.