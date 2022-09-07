МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду упал на 0,98% на фоне усилившегося падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,98%, до 2401,57 пункта, долларовый РТС — на 0,7%, до 1243,7 пункта.

Рынок нефти падает вечером на 3,8% до 89,3 доллара за баррель сорта Brent, обновляя минимумы с февраля.