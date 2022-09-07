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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220907/838043124.html
Российский рынок акций снизился вслед за нефтью
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Российский рынок акций в среду упал на 0,98% на фоне усилившегося падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии... ПРАЙМ, 07.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду упал на 0,98% на фоне усилившегося падения рынка нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии опустился на 0,98%, до 2401,57 пункта, долларовый РТС — на 0,7%, до 1243,7 пункта.
Рынок нефти падает вечером на 3,8% до 89,3 доллара за баррель сорта Brent, обновляя минимумы с февраля.