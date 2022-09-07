МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги среды преимущественно ростом после данных о ВВП еврозоны, которые оказались лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86% — до 7237,83 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,02%, до 6105,92 пункта, немецкий DAX — на 0,35%, до 12915,97 пункта.

Ранее в четверг стало известно, что Евростат повысил оценку роста ВВП еврозоны во втором квартале до 4,1% в годовом выражении с 3,9%. В квартальном выражении, согласно окончательной оценке, показатель вырос на 0,8%, а не на 0,6%, как прогнозировалось ранее.

Британский индекс тем временем снизился за счет резкого падения цен на нефть – на этом фоне подешевели акции энергетических компаний. В частности, бумаги BP уменьшились в стоимости на 2,5%.

В четверг пройдет заседание Европейского центробанка. Аналитики прогнозируют, что регулятор повысит учетную ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,25%.