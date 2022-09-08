МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Отсутствие профицита на рынке нефти позволит России продавать топливо по "нормальным" ценам, а единственным "источником возмущения" останется стратегический резерв США, объяснил в эфире радио Sputnik независимый аналитик Дмитрий Адамидов. Цены на нефть падают на опасениях по поводу спроса

Ранее страны ОПЕК+ приняли решение сократить в октябре добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. По словам эксперта, это позволит не допустить профицита топлива на мировом рынке на фоне попыток Запада установить предельные цены на российские энергоносители. В 2015-2017 годах резкое снижение стоимости нефти было связано с отсутствием консенсуса между странами – экспортерами этого вида топлива, полагает он. Между тем сейчас, по мнению Адамидова, страны ОПЕК+ достигли согласия.

"Если мы углубимся в историю, кризис на нефтяном рынке 2015-2017 годов, когда нефть была очень низкая, был связан с тем, что Саудовская Аравия пыталась играть самостоятельную роль и немножко не рассчитала свои силы. Соответственно, то, что ОПЕК все-таки снижает добычу, а не повышает, и при этом очень аккуратно, стараясь не сдуть лишнюю пылинку, делает какие-то заявления о будущем развитии нефтяного рынка, говорит о том, что есть понимание, есть консенсус, и главное, что есть мир внутри ОПЕК", – отметил Адамидов.

Единственным "источником возмущения" на нефтяном рынке в таких условиях остается стратегический резерв США, считает он.

В этих условиях, отметил эксперт, странам ОПЕК+ удалось избежать крайностей и выработать "некую здравую линию, которая позволяет не то, что цены держать на высоком уровне, но не допускать физического профицита на рынке". Это потому что именно профицит провоцирует резкие колебания цен, объяснил он.

"Сейчас остался только один источник возмущения – стратегический резерв США, который они благополучно распустят к ноябрю месяцу. И дальше у нас будет шанс войти в более-менее сбалансированный рынок и искать нормальные цены. Скорее всего, это будут разные цены для стран БРИКС и для всех остальных", – прогнозирует Адамидов.