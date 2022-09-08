МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Цена меди в четверг поднимается, рынки опасаются перебоев с поставками этого промышленного металла из-за риска забастовки в Чили, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота незначительно снижается в рамках коррекции

По состоянию на 8.08 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,46%, до 3,46 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,79%, до 7 622,5 доллара, алюминия — на 1,13%, до 2 235 долларов, цинка — на 1,36%, до 3 123,5 доллара.

Согласно сообщениям СМИ, работники крупнейшего в мире медного рудника Escondida в Чили, принадлежащего компании BHP, готовятся к забастовке из-за вопросов с безопасностью труда, что может отразиться на объеме добычи меди.

Кроме того, экспорт и импорт Китая, крупнейшего потребителя меди, в августе в годовом выражении хотя и показал рост, но он, однако, оказался слабее ожиданий рынков.