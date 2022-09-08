МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно растут после двухдневного значительного снижения котировок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,8%, до 88,7 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 82,63 доллара.
За два предыдущих дня нефть марки Brent подешевела на 8,5%, марки WTI — почти на 8%.
Снижение нефтяных котировок было обусловлено рядом причин. Так, негативное влияние на стоимость "черного золота", в частности, оказали перспективы повышения учётных ставок в ряде стран, что, в свою очередь, может привести к глобальному экономическому спаду и снижению спроса на сырьё.
Кроме того, негативно на нефтяных ценах отразились продолжающиеся коронавирусные ограничения в Китае — крупнейшем импортере нефти, так как из-за ограничительных мер спрос на нефть там тоже уменьшается.