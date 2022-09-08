МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов четверга снижается по индексу Мосбиржи на 0,55%, не показывая сильных изменений и находясь под давлением слабых нефтяных котировок и укрепления рубля, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.21 мск снижается на 0,55%, до 2488,41 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1239,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 7 копеек, достигая 60,72 рубля, евро растет на 1 копейку, до 60,42 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,03%, до 88,94 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов котировки опускались до 87,25 доллара за баррель, впервые с января 2022 года.

"Давление на российские фондовые индикаторы оказывает слабость нефти, котировки которой сегодня вновь переписали семимесячные минимумы. Дополнительным негативом для индекса Мосбиржи выступает укрепление рубля", — отмечает Дмитрий Бабин из БКС "Мир инвестиций".

По мнению Елены Кожуховой из ИК "Велес Капитал", российский фондовый рынок к середине сессии не показывал значительных изменений, не находя веских драйверов движения.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Акции ТМК торгуются в сильном минусе на фоне дивидендной отсечки, которая состоялась накануне. Компания выплатит дивиденды в размере 9,68 рубля на акцию", — обращает внимание Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Лидеры снижения котировок пока — акции ТМК (-9,65%), "СПБ Биржи" (-6,76%), "Алросы" (-2,31%), "Распадской" (-2,02%), ММК (-1,93%), НЛМК (-1,57%) "Северстали" (-1,48%), Сбербанка (-1,45%).

Кочетков отмечает акции "Русала", которые торгуются в плюсе. "Накануне в Financial Times писали о том, что энергетический кризис может привести к разрушению металлургии Европы. В частности, французский производитель алюминия Aluminium Dunkerque объявил о сокращении производства на 22% в связи с ростом стоимости электричества", — пояснил эксперт.

"Расписки TCS Group в четверг подскочили без конкретных фундаментальных новостей по самому эмитенту, однако, многочисленные комментарии по отрасли поступали от ЦБ РФ", — уточняет Кожухова.

Также в лидерах роста стоимости — акции "Русснефти" (+5,42%), "Сургутнефтегаза" (+1,73%), МТС (+1,04%), "Полюса" (+0,62%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"На дневном графике индекс Мосбиржи выглядит перепроданным, однако торгуется ниже "круглой" цифры 2400 пунктов. Этот уровень служит серьезным сопротивлением. Вероятно, индекс продолжит движение в канале 2280-2400 пунктов", — прогнозирует Анна Буйлакова из ФГ "Финам".

Бабин считает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи остается на недельном минимуме 2368 пунктов и в случае ухудшения ситуации на рынке нефти фондовый индикатор уже сегодня может проверить ее на прочность.

"Российские индексы Мосбиржи и РТС также пребывали в нерешительности с сохранением рисков движения в район 2314 и 1212 пунктов соответственно. Инвесторы, очевидно, ожидают поводов для активизации продаж. Интерес на данный момент время от времени появляется к отдельным эмитентам, но в целом рынок замер перед возвращением ряда нерезидентов на следующей неделе", — заключает Кожухова.

Она добавила, что с технической точки зрения сила текущего восходящего тренда по бумагам TCS Group невелика, что заставляет усомниться в перспективе их дальнейшего повышения и призывает к сохранению покупателями осторожности.