МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается в пределах 1% после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, следует из данных торгов и комментариев экспертов. В ФРС рассказали, когда закончится повышение процентных ставок

По состоянию на 17.38 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 12,45 доллара, или на 0,72%, до 1 715,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,12%, до 18,282 доллара за унцию.

В четверг в ходе своего выступления глава ФРС США Джером Пауэлл подтвердил, что американский регулятор продолжит активную монетарную политику по борьбе с инфляцией, пока не достигнет необходимого результата. Золото чувствительно к действиям Федрезерва, так как они влияют на курс доллара. В свою очередь, чем дороже доллар, тем недоступнее становится желтый металл для покупки в другой валюте.

Главный инвестиционный директор Wolfpack Capital Джефф Райт (Jeff Wright) сказал порталу MarketWatch, что "цена на золото снизилась после выступления Пауэлла", при этом добавив, что оно "не содержало ничего существенно отличающегося" от предыдущих заявлений.