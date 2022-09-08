МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торговой сессии четверга умеренно сократился на перекупленности бумаг и осторожного отношения инвесторов к возвращению нерезидентов из дружественных стран 12 сентября на рынок акций, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,47%, до 2390,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48%, до 1237,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию валютных торгов четверга) потерял 6 копеек, до 60,73 рубля, евро снизился на 4 копейки, до 60,38 рубля.

Егор Жильников из Промсвязьбанка отмечает, что на отечественном рынке акций не наблюдается "активных" распродаж, инвесторы скорее избавляются от перекупленных бумаг. Он добавляет, что это происходит на фоне заметной коррекции цен на энергоносители, а рубль сохраняет свои уверенные позиции по отношению к ключевым иностранным валютам.

"Российский рынок акций в четверг вновь завершал торги сдержанным снижением на фоне сохранения осторожности перед возвращением на Мосбиржу ряда нерезидентов", — дополнила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Жильников замечает, что сильнее остальных под давлением находился сектор горной добычи и металлургии. На низких объемах дешевели акции сталеваров (НЛМК (-1,72%), ММК (-0,3%), "Северстали" (-1,35%), а также "Алросы" (-2,68%).

В свою очередь Кожухова добавила, что акции ТМК (-9,51%) резко упали после дивидендной отсечки за первое полугодие 2022 года.

"Тяжеловесы рынка также корректировались. Из них в лидерах по снижению были бумаги Сбербанка (-1,72%), "Новатэка" (-1,78%) и "Роснефти" (-0,41%). В остальных секторах и бумагах преимущественно прослеживался легкий общий пессимизм", — дополнил Жильников.

Также в лидерах снижения акции ОАК (-3,63%), ДВМП (-3,15%), "Распадской" (-2,16%), Qiwi (-2%).

"Впрочем, выделим ряд подорожавших бумаг. Из них "Черкизово" (+4,13%) на фоне реализации банком "Траст" ряда активов в птицеводческой отрасли. Без явных новостей, но на выросших объемах дорожали бумаги TCS Group (+2,01%). Отдельно выделим продолжающие рост акции "Русснефти" (+2,5%). Объемы торгов бумагами компании рос три дня подряд, а во вторник закрывался реестр акционеров. Вероятнее всего, компания может приятно удивить инвесторов в ближайшем будущем", — отметил Жильников.

Лидерами роста также стали акции "СПБ Биржи" (+10,21%), "Белуги" (+1,29%), "Газпрома" (+0,99%), "Газпром нефти" (+0,91%), "Сургутнефтегаза" (+0,82%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Завтра возможна смешанная динамика индексов, которая будет определяться общемировым аппетитом глобальных инвесторов к риску на фоне потенциально более долгого периода роста ставок, а также динамики нефти, а также цветных и базовых металлов на фоне роста рецессионных настроений. Ориентир по индексу Мосбиржи на завтра: 2300-2400 пунктов, по индексу РТС: 1200-1300 пунктов", — прогнозирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Зарина Саидова из ФГ "Финам" полагает, что с технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи налицо признаки технического перегрева, и в краткосрочной перспективе есть вероятность дальнейшей коррекционной просадки.