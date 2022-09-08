ВАШИНГТОН, 8 сен — ПРАЙМ. В четверг цены на золото снизились, так как комментарии председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла усилили ожидания того, что на предстоящем заседании центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов, сообщает агентство Reuters. В ФРС рассказали, когда закончится повышение процентных ставок

ФРС решительно настроена взять инфляцию под контроль, однако еще есть надежда на то, что это можно осуществить без серьезных социальных последствий, сказал Пауэлл.

По состоянию на 17.44 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,4%, до 1711,05 доллара за унцию. Ранее в ходе сессии котировки поднимались до самого высокого более чем за неделю уровня. Фьючерсы на золото снизились на 0,4%, до 1720,20 доллара.

"Комментарии Пауэлла полностью совпадают с риторикой выступления в Джексон-Хоул. Он не намекает рынку на то, что можно не учитывать в ценах повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания", — отметил Дэниел Гэли, стратег-аналитик TD Securities.

"На рынке наблюдаются активные покупки на технических факторах, поскольку цены колеблются (выше) 1700 долларов. Однако в краткосрочной перспективе этот уровень, вероятно, будет пробит вниз", — считает эксперт.

Рынок фьючерсов на процентную ставку ФРС оценивает вероятность повышения процентной ставки центрального банка на 75 базисных пунктов в 85%. Заседание ФРС пройдет 20-21 сентября.

Повышение процентных ставок приводит к увеличению альтернативных издержек владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Согласно опубликованным в четверг данным, число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 28 августа — 3 сентября сократилось на 6000, до 3-месячного минимума 222 000, указывая на хорошее состояние рынка труда.

Доллар укрепился на фоне комментариев Пауэлла, и теперь он держится около недавнего пика. На фоне роста доллара золото, номинированное в американской валюте, становится более дорогим для держателей иных валют. Доходность казначейских облигаций также выросла.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг поднял процентную ставку на 75 базисных пунктов и просигнализировал о возможности дальнейшего ужесточения политики. ЕЦБ отдает приоритет борьбе с инфляцией.

Спот-цены на серебро оставались почти без изменений, на уровне 18,51 доллара за унцию, платина повысилась на 1,7%, до 879,50 доллара за унцию, а палладий подскочил на 4,7%, до 2139,41 доллара за унцию.