МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Медь дорожает в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,4%, до 3,6055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,47%, до 7 810,5 доллара, алюминия — на 1,45%, до 2 267,5 доллара, цинка — на 0,13%, до 3 127,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,84%, до 108,79 пункта. В паре с евро доллар дешевеет также на 0,8%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте. Аналогичным образом в пятницу растет стоимость золота и нефти.

Ослабление доллара связано с удорожанием евро после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ключевую ставку. Об этом регулятор объявил в четверг по итогам очередного заседания. Ставка была впервые повышена на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых.

Трейдеры также оценивают макроэкономические данные из Китая, крупнейшего потребителя меди. Годовая инфляция в стране по итогам августа составила 2,5% при прогнозе в 2,8%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, ожидалась инфляция в 0,2%.