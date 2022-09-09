МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Медь дорожает в пятницу на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

Золотые слитки

Цена золота закрепилась выше 1730 долларов за тройскую унцию

По состоянию на 7.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 1,4%, до 3,6055 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,47%, до 7 810,5 доллара, алюминия — на 1,45%, до 2 267,5 доллара, цинка — на 0,13%, до 3 127,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,84%, до 108,79 пункта. В паре с евро доллар дешевеет также на 0,8%. Удешевление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, которые в этом случае становятся более доступными при покупке в другой валюте. Аналогичным образом в пятницу растет стоимость золота и нефти.

Ослабление доллара связано с удорожанием евро после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить ключевую ставку. Об этом регулятор объявил в четверг по итогам очередного заседания. Ставка была впервые повышена на 75 базисных пунктов, до 1,25% годовых.

Трейдеры также оценивают макроэкономические данные из Китая, крупнейшего потребителя меди. Годовая инфляция в стране по итогам августа составила 2,5% при прогнозе в 2,8%, в месячном выражении была зафиксирована дефляция в 0,1%, ожидалась инфляция в 0,2%.