МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов пятницы растет по индексу Мосбиржи на 1,02% благодаря позитивному внешнему фону и восстановлению нефтяных котировок, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков.

Индекс Мосбиржи к 16.38 мск растет на 1,02%, до 2415 пунктов, долларовый индекс РТС — на 1,87%, до 1260,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 40 копеек, достигая 60,33 рубля, евро растет на 28 копеек, до 60,65 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,34%, до 91,24 доллара за баррель.

"Открывшись вверх, российский рынок акций продолжил активно повышаться благодаря позитивному внешнему фону. Индекс Мосбиржи обновил вчерашний максимум, корректируя потери уходящей недели", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он обращает внимание на нефтегазовый сектор, который выглядит лучше рынка благодаря развитию волны восстановления стоимости нефти, стартовавшей вчера от семимесячных минимумов.

"Российский рынок сегодня показывает положительную динамику индексов, отражая благоприятный внешний фон. Мировые рынки уверенно абстрагируются от вчерашнего повышения ключевой ставки ЕЦБ на рекордную величину 0,75% и сигналов о готовности центральных банков к жесткому повышению ставок в среднесрочной перспективе", — дополняет Зарина Саидова из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

"Поддержку "Полюсу" (2,45%), вероятно, оказывало повышение цен на золото, которые достигли максимума с конца августа и стремились к сопротивлению 1730 долларов за тройскую унцию", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес" Капитал.

Она отмечает и акции "Алросы" (+4,53%). Компания на днях сообщила о планах с 1 октября открыть продажи инвестиционных бриллиантов и "бриллиантовых корзин" без НДС через банки-партнеры с возможностью обратного выкупа по цене, привязанной к рыночным индикаторам.

"Кроме того, "Алроса" рассматривает возможность создания закрытых паевых инвестиционных фондов и цифровых финансовых активов на бриллианты. Расширение продуктовой линейки происходит на фоне санкций. В понедельник должна представить результаты продаж за август текущего года", — дополнила Кожухова.

Также в лидерах роста стоимости — акции "Эн+ Груп" (+3,46%), ЛСР (+2,61%), "Сургутнефтегаза" (+2,33%), ДВМП (+2,04%), "Газпром нефти" (+1,98%), "Лукойла" (+1,75%), "Самолета" (+1,64%), ПИКа (+1,72%), расписки HeadHunter (+5,79%), VK (+3,5%).

"Акции HeadHunter явно испытывают перепроданность, поэтому на торгах в пятницу находятся среди лидеров", — отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

Лидеры снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-5,91%), ОАК (-2,43%), "Ленты" (-0,81%), расписки "Циана" (-2,78%), Ozon (-1,65%), Globaltrans (-1,45%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

По мнению Романа Блинова из ИК "Русс-Инвест", индекс Московской биржи имеет все шансы вырасти от текущих уровней. "Первое условие для этого — сегодня и по итогам всей текущей недели индексу Московской биржи необходимо удержаться на текущих уровнях. Второе условие — в идеале как можно ближе подойти к отметке в 2470,48 пункта. Третье условие еще лучше: и преодолеть ее", — объясняет эксперт.

Он утверждает, что выход из сложившейся ситуации позволит создать плацдарм для возможного движения к уровням на отметках в 2748,6-2800 пунктов по индексу Московской биржи.

По мнению Кожуховой, к концу сессии нельзя исключать перехода к умеренным продажам ввиду приближения дня возвращения ряда нерезидентов на рынок.

"С технической точки зрения на дневном графике индекса Мосбиржи с учетом признаков перегрева напрашивается локальная коррекционная просадка", — прогнозирует Зарина Саидова из ФГ "Финам".