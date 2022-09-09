МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно вырос по итогам торгов пятницы на 1,5% по индексу Мосбиржи на позитивном внешнем фоне и дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,5%, до 2426,06 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,02%, до 1262,72 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 1,84%, РТС — на 1,7%, также следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) опустился на 13 копеек — до 60,6 рубля, евро вырос на 59 копеек, до 60,97 рубля.

"Поддержку рынку оказывает общее существенное улучшение настроений на зарубежных фондовых площадках, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу глобальной рецессии из-за ужесточения монетарной политики ведущих центробанков, а также улучшение конъюнктуры цен на нефть и промышленные металлы", — считает Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Он добавил, что позитивным фактором для российских акций также стали сообщения о том, что предложения европейцев по установлению предельных цен на российский газ не получили широкой поддержки со стороны министров энергетики стран ЕС.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Додонов отмечает акции "Алросы", которые подорожали на 5,15% в преддверии публикации операционных результатов за август, запланированной на понедельник. Ранее на этой неделе компания также сообщила о намерении начать продажи инвестиционных бриллиантов и "бриллиантовых корзин" без НДС через банки-партнеры.

"В пятницу стало известно, что "Нафтогаз Украины" подал прошение об арбитраже против "Газпрома" в Международный арбитражный суд, требуя от него "средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме". На этом фоне котировки акций "Газпрома" выросли слабее широкого рынка, лишь на 0,57%", — добавил эксперт.

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что поддержку "Полюсу" (+2,92%) оказывало повышение цен на золото, которые достигли максимума с конца августа и подходили к сопротивлению 1730 долларов за тройскую унцию.

Также в лидерах роста стоимости акции "Эн+ Груп" (+3,75%), ПИКа (+3,16%), "Норникеля" (+3,05%), Сбербанка (+2,71%), "Сургутнефтегаза" (+2,68%).

Лидеры снижения котировок — акции "СПБ Биржи" (-6,19%), ОАК (-2,01%), "Русснефти" (-1,22%), расписки "Циана" (-2,74%), Globaltrans (-2,22%), Ozon (-1,23%).

ПРОГНОЗЫ

"С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает удерживаться выше важного уровня 2400 пунктов, в результате чего сохраняется возможность формирования подъема с целью в районе 2800 пунктов. В случае пробития вниз указанного уровня целью нисходящего движения может стать уровень в районе 2210 пунктов", — полагает Додонов из ФГ "Финам".

По мнению Андрея Эшкинина из компании "Алор Брокер", на данный момент российский рынок занял выжидательную позиции на фоне допуска к торгам нерезидентов из дружественных стран. Делать какие-либо прогнозы на понедельник по торгам очень сложно, шанс на рост такой же, как и на падение, считает эксперт

"Стоит отметить, что количество нерезидентов из дружественных стран на Московской бирже довольно маленькое, однако вместе с ними могут найти лазейку и западные инвесторы, которые могут оказать серьезное давление на индекс Мосбиржи", — добавил Эшкинин.

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", 12 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2325-2450 пунктов.