МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Японии и Австралии завершили торги понедельника заметным ростом на общерыночном оптимизме, при этом биржи Китая, Южной Кореи и Гонконга закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии может завершить программу поддержки малого бизнеса

По итогам торгов понедельника австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,02%, до 6964,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,16%, до 28542,11 пункта.

Биржи Китая, Южной Кореи и Гонконга были закрыты из-за выходного дня. По итогам прошедших торгов пятницы, 9 сентября, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,82%, до 3262,05 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 2118,11 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,69%, до 19362,25 пункта. Корейский KOSPI по итогам торгов четверга, 8 сентября, вырос на 0,33%, до 2384,28 пункта.

Одним из самых важных событий на этой неделе для инвесторов станут статданные по потребительским ценам в США. Состояние американской экономики влияет на настроения инвесторов всего мира. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее.

Кроме того, трейдеры активно инвестировали в бумаги технологических компаний в Азии, что также подтолкнуло индексы к росту. "Активно покупались дорогостоящие технологические акции, такие как акции полупроводниковых компаний, что в целом подтолкнуло рынок вверх", — сказали агентству Франс Пресс аналитики Okasan Online Securities.