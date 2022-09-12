МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут, пока рынки пребывают в ожидании статданных по инфляции в стране, следует из данных торгов. Эксперт назвал оптимальную схему хранения золотовалютных резервов России

По состоянию на 18.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,96%, до 32460,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 12248,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 4112,15 пункта.

Американские фондовые индексы в понедельник растут в ожидании статданных по инфляции в США, публикация которых состоится во вторник. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% в июле.

Публикация индекса потребительских цен "предоставит некоторые показательные данные по инфляции, которые повлияют на мнение рынка о подходе Федеральной резервной системы США к монетарной политике", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare).