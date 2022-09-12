МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в основную торговую сессию понедельника, положительная динамика наблюдается второй день подряд на фоне отыгрыша роста рынка нефти и общего усиления аппетита к риску, в то же время возврат с начала недели нерезидентов на российские фондовые торги не принес масштабных продаж ценных бумаг, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. В Норвегии скептически отнеслись к введению "потолка" цен на газ

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,97%, до 2449,65 пункта, долларовый РТС — на 1,42%, до 1280,67 пункта.

С 19.00 мск до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой к 20.27 мск не отмечается существенного изменения ценовой динамики.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в понедельник второй торговый день подряд вырос. Начало с 12 сентября работы нерезидентов на рынке, которым теперь будет разрешено продавать акции, не привело к широкомасштабным продажам ценных бумаг, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Стоимость "черного золота" росла вечером на 1,3% до 94 долларов за баррель сорта Brent, оказывая поддержку котировкам российских акций. В начале сентября ОПЕК+ решил, что в октябре добыча нефти будет снижена до уровня августа — на 100 тысяч баррелей в сутки, что толкает нефть вверх. Многие аналитики считают, что альянс будет сокращать добычу и дальше для поддержания цен и снижения волатильности на рынках.

Западные фондовые индексы при этом росли вечером на 0,7-2,4%. Рост аппетита к риску поддерживается ослаблением доллара на глобальных рынках. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после обновления в прошлую среду двадцатилетнего максимума (110,79 пункта) корректируется – опускался в понедельник уже ниже 108 пунктов.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги Polymetal (+2,7%), "Лукойла" (+1,7%), расписки VK (+6,6%), акции ЛСР (+5,6%), "Яндекса" (+3,3%). Упали бумаги "Мечела" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), ИСКЧ (-0,4%).

ПРОГНОЗЫ

Российские индексы Мосбиржи и РТС развивали повышение от поддержек 2380 и 1225 пунктов соответственно, что скорее указывает на неплохие перспективы роста в ближайшие дни, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Никаких существенных распродаж в первый день доступа дружественных нерезидентов на рынок не случилось, что при прочих равных также позитивный для "быков" фактор на будущее", — добавляет она.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи может завтра протестировать район 2500 пунктов, но нестабильный внешний фон может не дать ему закрепиться на этих уровнях, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, 13 сентября индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2350-2500 пунктов", — добавляет он.