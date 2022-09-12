МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы завершили торги понедельника ростом на ожидании статистики по инфляции в США, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,66% — до 7473,03 пункта, французский CAC 40 — на 1,95%, до 6333,59 пункта, немецкий DAX — на 2,4%, до 13402,27 пункта.

Рынки ожидают публикации во вторник статистики по годовой инфляции в США. Аналитики считают, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле. Положительные ожидания от статистических данных помогают европейским котировкам расти, так как внушают инвесторам надежду на то, что повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США будет не таким резким.

"Поскольку мы видим, что годовая инфляция снижается ближе к целевому уровню, я думаю, что позиция ФРС будет менее ястребиной, и это будет рассматриваться как позитивный фактор для рынка", — сказал порталу MarketWatch портфельный менеджер Plumb Balanced Fund Том Пламб (Tom Plumb).