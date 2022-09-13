МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, глобальный оптимизм охватил рынки, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии может завершить программу поддержки малого бизнеса

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,05%, до 3263,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2125,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,11%, до 19341,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,65%, до 7009,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,25%, до 28614,63 пункта, корейский KOSPI поднялся на 2,74%, до 2449,54 пункта.

Оптимизм инвесторов в Азии был вызван в основном склонностью трейдеров других стран к заметным инвестициям в акции накануне статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. При таком сценарии развития событий трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США примет менее "ястребиное" решение на следующем заседании.

Однако, некоторые эксперты все же полагают, что потребительские цены в США могут вновь заметно вырасти. "Риски по-прежнему смещены в сторону ускорения (инфляции — ред.) из-за неопределенных перспектив для основных факторов производства, включая сельскохозяйственные и энергетические товары…", — считают аналитики Barclays, опрошенные агентством Франс Пресс.