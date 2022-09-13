Азиатские фондовые индексы закрыли торги ростом на фоне общерыночного оптимизма
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно выросли, глобальный оптимизм охватил рынки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,05%, до 3263,8 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,33%, до 2125,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,11%, до 19341,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,65%, до 7009,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,25%, до 28614,63 пункта, корейский KOSPI поднялся на 2,74%, до 2449,54 пункта.
Оптимизм инвесторов в Азии был вызван в основном склонностью трейдеров других стран к заметным инвестициям в акции накануне статданных по потребительским ценам в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. При таком сценарии развития событий трейдеры ожидают, что Федеральная резервная система США примет менее "ястребиное" решение на следующем заседании.
Однако, некоторые эксперты все же полагают, что потребительские цены в США могут вновь заметно вырасти. "Риски по-прежнему смещены в сторону ускорения (инфляции — ред.) из-за неопределенных перспектив для основных факторов производства, включая сельскохозяйственные и энергетические товары…", — считают аналитики Barclays, опрошенные агентством Франс Пресс.
https://1prime.ru/Financial_market/20220913/838097942.html